«Ростов» объявил об уходе Еременко
13:16
Официальный сайт «Ростова» 23 февраля объявил о расставании с полузащитником Романом Еременко.
Контракт с 33-летним финном прекращен по обоюдному согласию сторон. Также уточняется, что футболист возвращается в Финляндию.
Как сообщал «СЭ» 23 февраля, Еременко сам попросил руководство клуба о расторжении контракта, поскольку посчитал, что не тянет требуемый объем работы.
В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Еременко провел 16 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 20-й тур
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