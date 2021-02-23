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«Ростов» объявил об уходе Еременко

13:16
Роман Еременко и Арташес Арутюнянц. Фото ФК «Ростов»
Роман Еременко и Арташес Арутюнянц. Фото ФК «Ростов»
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Официальный сайт «Ростова» 23 февраля объявил о расставании с полузащитником Романом Еременко.

Контракт с 33-летним финном прекращен по обоюдному согласию сторон. Также уточняется, что футболист возвращается в Финляндию.

Как сообщал «СЭ» 23 февраля, Еременко сам попросил руководство клуба о расторжении контракта, поскольку посчитал, что не тянет требуемый объем работы.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Еременко провел 16 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.

Дополнительная информация:

https://www.fc-rostov.ru/press/news/14230

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