«Ростов» объявил об уходе Еременко

Официальный сайт «Ростова» 23 февраля объявил о расставании с полузащитником Романом Еременко.

Контракт с 33-летним финном прекращен по обоюдному согласию сторон. Также уточняется, что футболист возвращается в Финляндию.

Как сообщал «СЭ» 23 февраля, Еременко сам попросил руководство клуба о расторжении контракта, поскольку посчитал, что не тянет требуемый объем работы.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Еременко провел 16 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.