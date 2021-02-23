Червиченко рассказал, где может продолжить карьеру Роман Еременко

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» разрыв контракта полузащитника Романа Еременко и «Ростова».

«Не знаю, насколько он кому-то нужен или нет. Зависит от того, сколько он хочет получать, наверное. Парень технически хорошо подготовлен, удар поставлен. А вот насколько хватает функционала - это большой вопрос. Возраст все-таки, плюс ковид перенесенный . Не может восстановиться», — сказал Червиченко.

Также он высказал мнение о возможной дальнейшей карьере футболиста.

«Теперь Роман станет таким прибежищем всех, кто хочет закончить карьеру в «Химках». Там он нормально сможет вписаться. А вполне возможно, что уже и закончит карьеру. В «Ростов» Карпин набирает молодых ребят, они летят на скорости. А Роман любит все медленно делать, отсюда и командная скорость снижается. Так и кубок был проигран. В «Ростове» людей не мучают, если человек хочет уйти — отпускают».

В нынешнем сезоне 33-летний полузащитник провел 18 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

(Елизавета Денисова)