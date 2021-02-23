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Почему Еременко ушел из «Ростова»: информация обозревателя «СЭ»

11:15
Роман Еременко. Фото ФК «Ростов»
Роман Еременко. Фото ФК «Ростов»
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Как стало известно обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру, полузащитник Роман Еременко сам попросил о разрыве контракта с «Ростовом». 33-летний футболист посчитал, что не тянет требуемый в клубе объем работы.

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Роман думал, что на сборах наберет форму, но не удалось. Видимо, сказалась тяжело перенесенная в прошлом году корона, и в свои 34 выйти на прежний уровень он уже не смог. Матч с «Ахматом» и недоработки в обороне — в частности, в моменте с пенальти в ворота «Ростова» — расставил все точки над i.

По итогам этого матча он попросил отпустить его в команду уровнем пониже, где его плюсы на сегодняшний день будут превосходить минусы. А сидеть в «Ростове» на скамейке он не был готов.

Конфликта с Карпиным у него нет, а есть требования, которые он уже не готов выполнять.

Действующее соглашение Еременко рассчитано до 2023 года. В нынешнем сезоне 33-летний хавбек провел 18 матчей, забил 1 гол и сделал 1 передачу во всех турнирах.

Дополнительная информация:

https://t.me/rabinerigor/3162

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