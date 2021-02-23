В «Сочи» рассказали, интересуются ли Романом Еременко

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал «СЭ», интересуется ли клуб полузащитником Романом Еременко.

Сегодня обозреватель «СЭ» сообщил, что стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

«У нас на данный момент команда практически укомплектована. Конечно, точечная работа идет постоянно, но поводу Еременко мне даже нечего сказать», — сказал Рубашко «СЭ».

В этом сезоне 33-летний футболист принял участие в 18 матчах за «Ростов», в которых отличился забитым голом и голевой передачей.

(Сергей Федоров)