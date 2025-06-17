«Ростов» объявил о переходе Осипенко в «Динамо»

«Ростов» объявил, что достиг договоренности с московским «Динамо» о трансфере защитника Максима Осипенко.

Ранее «СЭ» сообщал, что контракт бело-голубых с 31-летним футболистом будет рассчитан на три года с двумя опциями продления еще на один год каждая.

«Максим перешел в нашу команду в 2020-м году и стал одним из ключевых игроков оборонительной линии. Благодарим за время, проведанное вместе! Удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении желто-синих.

С 2020 года Осипенко провел 171 матч за «Ростов» во всех турнирах и забил 26 голов.

В минувшем сезоне «Динамо» с 56 очками заняло пятое место в турнирной таблице РПЛ. 13 июня московский клуб объявил о назначении новым главным тренером команды Валерия Карпина, который ранее работал в «Ростове».