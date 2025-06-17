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17 июня 2025, 10:03

«Ростов» объявил о переходе Осипенко в «Динамо»

Алина Савинова
Максим Осипенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Ростов» объявил, что достиг договоренности с московским «Динамо» о трансфере защитника Максима Осипенко.

Ранее «СЭ» сообщал, что контракт бело-голубых с 31-летним футболистом будет рассчитан на три года с двумя опциями продления еще на один год каждая.

«Максим перешел в нашу команду в 2020-м году и стал одним из ключевых игроков оборонительной линии. Благодарим за время, проведанное вместе! Удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении желто-синих.

С 2020 года Осипенко провел 171 матч за «Ростов» во всех турнирах и забил 26 голов.

В минувшем сезоне «Динамо» с 56 очками заняло пятое место в турнирной таблице РПЛ. 13 июня московский клуб объявил о назначении новым главным тренером команды Валерия Карпина, который ранее работал в «Ростове».

Мирлинд Даку, Жерсон, Максим Осипенко, Эдуард Сперцян.«Зенит» покупает Даку, Карпин забирает Осипенко в «Динамо», куда уйдет Сперцян? Таблица трансферов РПЛ

Источник: https://t.me/fcrostov_official/26479
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
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