Подберезкин: «Европа или Азия? Пивнушку рядом поставьте — буду счастлив»

Бывший полузащитник «Краснодара» Вячеслав Подберезкин, ныне выступающий в медиалиге, ответил на вопрос о том, где ему больше нравится — в Европе или Азии.

«Недавно был в Сеуле — очень зашло! Предложили Помазуны, мы согласились. В Корее все такие модные, вообще другая культура. Все вкусно, все чисто — кайф. Сейчас хотим в Японию. Что мне больше заходит — Европа или Азия? У меня супруга в этом смысле больше глазами любит, ей Европа нравится, а мне все равно. Пивнушку рядом поставьте — буду счастлив», — цитирует Подберезкина Sport24.

Футболист также выступал за такие команды, как «Рубин», «Урал», «СКА-Хабаровск», «Химки» и «Локомотив».