Осипенко подпишет контракт с «Динамо» 17 июня

Как стало известно «СЭ», защитник «Ростова» Максим Осипенко в понедельник, 16 июня, удачно прошел медосмотр в «Динамо» и во вторник заключит с бело-голубыми соглашение.

Контракт с 31-летним россиянином будет рассчитан на три года с двумя опциями продления еще на один год каждая.

В прошлом сезоне РПЛ Осипенко сыграл в 30 матчах, забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи. По оценке портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет 5 миллионов евро.