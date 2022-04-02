«Ростов» проиграл «Нижнему Новгороду» и потерпел первое поражение после возвращения Карпина

«Ростов» на своем поле проиграл «Нижнему Новгороду» в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ — 1:2.

Единственный гол хозяев забил Кирилл Щетинин, у нижегородцев отличились Ричлорд Эннин и Дмитрий Стоцкий.

Отметим, что Эннин стал первым канадцем, забившим гол в РПЛ.

Благодаря победе «Нижний Новгород» поднялся на 9-е место в турнирной таблице чемпионата России с 27 очками в 23 матчах. «Ростов» идет на 12-й строчке с 22 очками в 22 играх.

«Ростов» потерпел первое поражение после возвращения Валерия Карпина на пост главного тренера команды. Специалист вновь возглавил команду 10 марта.