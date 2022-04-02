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«Ростов» проиграл «Нижнему Новгороду» и потерпел первое поражение после возвращения Карпина

«Ростов» дома проиграл «Нижнему Новгороду» в матче РПЛ
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
2 апреля. Ростов. «Ростов» — «Нижний Новгород».
Фото ФК «Ростов»

«Ростов» на своем поле проиграл «Нижнему Новгороду» в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ — 1:2.

Единственный гол хозяев забил Кирилл Щетинин, у нижегородцев отличились Ричлорд Эннин и Дмитрий Стоцкий.

Отметим, что Эннин стал первым канадцем, забившим гол в РПЛ.

Благодаря победе «Нижний Новгород» поднялся на 9-е место в турнирной таблице чемпионата России с 27 очками в 23 матчах. «Ростов» идет на 12-й строчке с 22 очками в 22 играх.

«Ростов» потерпел первое поражение после возвращения Валерия Карпина на пост главного тренера команды. Специалист вновь возглавил команду 10 марта.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 23-й тур
02 апр, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
1:2
Нижний Новгород
Голы
Эннин, 7 (0:1), Щетинин, 25 (1:1), Стоцкий, 45+1 (1:2)
Ростов
Песьяков Сильянов Осипенко Поярков (Лангович, 66) Мелехин Глебов Байрамян (Комличенко, 67) Тугарев (Голенков, 83) Щетинин Полоз Соу (Сухомлинов, 67)
Нижний Новгород
Нигматуллин Масоэро Юлдошев (Ткачук, 62) Каккоев Гоцук Кравцов Калинский Берковский (Шарипов, 46) Стоцкий (Миладинович, 87) Эннин (Горбунов, 74) Сулейманов
Предупреждения
Поярков 9’, Тугарев 52’  -  Миладинович 89’
Судьи
Левников (Россия) Веретешкин (Россия) Болховитин (Россия)
ВАР
Жабченко (Россия) Курочкина (Россия)

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Спартак

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Ростов
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
15
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
16
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
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Рубин – Химки
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Арсенал – Ахмат
 0 : 0
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 1 : 2
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 1 : 2
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
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Краснодар – Динамо
 - : -
3.04 16:30
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