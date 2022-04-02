Делегат матча «Локомотив» — «Спартак» подтвердил проведение матча 2 апреля

Делегат матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Спартак» Александр Сафонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил, что матч должен состояться по расписанию.

«Будет ли матч? Будет!» — сказал Сафонов «СЭ».

Матч «Локомотив» — «Спартак» пройдет 2 апреля на «РЖД Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19.30 (мск). В столице весь день идет снегопад, который закончится только в воскресенье.

После 22 туров «Локомотив» набрал 34 очка и находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. У железнодорожников есть матч в запасе. «Спартак» имеет в своем активе 27 очков и располагается на девятой строчке.