Селихов и Умяров пропустят матч против «Локомотива» из-за повреждений

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что голкипер Александр Селихов и полузащитник Наиль Умяров пропустят матч 23-го тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива». Они не попали в заявку на игру.

«Селихов и Умяров испытывают дискомфорт после ранее полученных повреждений», — сказал Зеленов.

Ранее «Локомотив» и «Спартак» объявили свои стартовые составы на матч 23-го тура чемпионата России, который начнется в 19:.30 (мск).

Матч пройдет без использования ВАР офсайдных линий из-за сложных погодных условий.