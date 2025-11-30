«Ростов» — «Локомотив»: Сулейманов, Комличенко и Батраков сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между «Ростовом» и «Локомотивом» в 17-м туре РПЛ.

Игра пройдет в Ростове-на-Дону. Начало — в 16.30 по московскому времени.

«Ростов»: Ятимов, Семенчук, Сако, Мелехин, Вахания, Миронов, Щетинин, Комаров, Роналдо, Голенков, Сулейманов.

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Ньямси, Монтес, Сильянов, Баринов, Пруцев, Карпукас, Батраков, Руденко, Комличенко.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.