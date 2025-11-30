Защитник «Балтики» Бевеев заявил, что дисциплина отличает Талалаева от других тренеров
Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев рассказал чем главный тренер калининградского клуба Андрей Талалаев отличается от других.
«Я бы выделил у Андрея Викторовича дисциплину. Каждый должен заниматься своим делом. Мы об этом говорим, тренерский штаб, персонал, футболисты выполняют то, что должны. И это большая заслуга Андрея Викторовича, что он смог нас сплотить, дать людям указания, что все на поле должны выполнять свою работу», — приводит слова футболиста ТАСС.
Талалаев возглавляет «Балтику» с сентября 2024 года.
После 17 матчей «Балтика» с 32 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: ТАСС
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|
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|0
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|
4
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|5
|1
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|
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|4
|4
|0
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|
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|2
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9
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|2
|5
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|
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|
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|2
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|
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|5
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|
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|2
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|0
|5
|3
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|5
|
16
|Факел
|9
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|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|1 : 0
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|1 : 1
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|2 : 3
|16.09
|20:45
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|1 : 1
|17.09
|16:15
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|- : -
|17.09
|18:30
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|17.09
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|- : -
|17.09
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Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
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|1
|2
|
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Матеус Рейс
ЦСКА
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|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
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