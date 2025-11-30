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Защитник «Балтики» Бевеев заявил, что дисциплина отличает Талалаева от других тренеров

Сергей Ярошенко

Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев рассказал чем главный тренер калининградского клуба Андрей Талалаев отличается от других.

«Я бы выделил у Андрея Викторовича дисциплину. Каждый должен заниматься своим делом. Мы об этом говорим, тренерский штаб, персонал, футболисты выполняют то, что должны. И это большая заслуга Андрея Викторовича, что он смог нас сплотить, дать людям указания, что все на поле должны выполнять свою работу», — приводит слова футболиста ТАСС.

Талалаев возглавляет «Балтику» с сентября 2024 года.

После 17 матчей «Балтика» с 32 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: ТАСС
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Андрей Талалаев
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
Мингиян Бевеев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
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Матеус Рейс

ЦСКА

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Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

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