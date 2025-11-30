Защитник «Балтики» Бевеев заявил, что дисциплина отличает Талалаева от других тренеров

Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев рассказал чем главный тренер калининградского клуба Андрей Талалаев отличается от других.

«Я бы выделил у Андрея Викторовича дисциплину. Каждый должен заниматься своим делом. Мы об этом говорим, тренерский штаб, персонал, футболисты выполняют то, что должны. И это большая заслуга Андрея Викторовича, что он смог нас сплотить, дать людям указания, что все на поле должны выполнять свою работу», — приводит слова футболиста ТАСС.

Талалаев возглавляет «Балтику» с сентября 2024 года.

После 17 матчей «Балтика» с 32 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.