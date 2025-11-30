«Краснодар» — «Крылья Советов»: Сперцян оформил дубль, забив пенальти

«Краснодар» забил третий гол в матче 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» — 3:0.

Пенальти на 53-й минуте встречи реализовал Эдуард Сперцян. Главный арбитр матча Сергей Карасев назначил 11-метровый удар после видеопросмотра ВАР эпизода с нарушением правил защитником самарцев Сергеем Печениным на Жоау Батчи.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.