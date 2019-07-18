Резиуан Мирзов: "Кононов хотел видеть меня в "Спартаке", мне тоже хотелось играть под его руководством в таком клубе"

Новичок "Спартака" полузащитник Резиуан Мирзов поделился впечатлениями от перехода в новую команду. Сегодня красно-белые объявили о трансфере 26-летнего россиянина из "Ростова".

- Делал все, чтобы попасть в "Спартак", и вот судьба распорядилась так, что я оказался в самом большом клубе страны, - приводит пресс-служба слова Мирзова. - В прошлом сезоне удалось прибавить в атакующем футболе, у нас в Туле собралась отличная команда, плюс все тренеры и руководители делали все, чтобы бороться за верхние места в турнирной таблице, это и помогло попасть в сборную, за что всем большое спасибо.

Олег Кононов хотел меня видеть в "Спартаке", да и мне тоже хотелось играть под его руководством в таком клубе, поэтому я и оказался здесь. Поздравил ли меня Бакаев? Нет, мало кто знает о контракте, так что пока нет. Цель - выходить на поле в каждом матче, забивать голы, отдавать передачи и радовать болельщиков.

Мирзов выступал за "Ростов" с 2017 года. В прошлом сезоне полузащитник играл на правах аренды за "Арсенал", где провел 32 матча, забил 8 голов и отдал одну голевую передачу. Ранее хавбек выступал за "Спартак" из Костромы, рязанскую "Звезду", московское "Торпедо", "Ахмат", а также за "Тосно"​, в составе которого стал победителем Кубка России.

В мае 2019-го Мирзов получил вызов в сборную России для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино и Кипра.