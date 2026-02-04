«Ростов» хочет выручить за Ваханию 5 миллионов евро

Как стало известно «СЭ», «Ростов» оценивает защитника Илью Ваханию в 5 миллионов евро.

Ранее «СЭ» сообщил, что «Краснодар» рассматривает 25-летнего россиянина для усиления правого фланга обороны.

Вахания в сезоне-2025/26 провел за «Ростов» 22 матча, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Контракт 25-летнего россиянина с клубом рассчитан до конца июня 2028 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.