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4 февраля, 20:30

Комментатор Керимов — о Дуране и Кордобе: «Форвард «Краснодара» стабильнее, показывает свой максимум»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Джон Кордоба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Комментатор Эльвин Керимов в интервью «СЭ» сравнил потенциального новичка «Зенита» Джона Дурана с нападающим «Краснодара» Джоном Кордобой.

— Интересна заочная дуэль Джона Дурана, который вот-вот перейдет в «Зенит», с лидером атак «Краснодара» и соотечественником Джоном Кордобой. Понятно, что Дуран значительно моложе и, возможно, еще будет прибавлять. А на данный момент он сопоставим по своему уровню с нападающим «быков»?

— Дело в том, что Кордоба, на мой взгляд, показывает, пожалуй, свой максимум, выжимает из себя если не все, то почти все. И, что очень важно, Джон довольно стабилен, держит планку, несмотря ни на что.

А вот Дуран в Турции точно не демонстрировал всего, на что способен. Данные-то у него отличные! Высокий, атлетичный, хорош в борьбе. Забивал и «Бешикташу», и «Галатасараю». То есть он может быть очень влиятельной фигурой на поле, а «Зенит» может строить через него свою игру. Но тут все упирается в мотивацию 22-летнего нападающего, желание себя проявить.

— Сколько процентов от своего потенциала Дуран показывал в Турции?

— Думаю, где-то 40-50. Не больше. Поэтому им в Турции и недовольны. Ждали гораздо большего. Ведь все познается в сравнении. До Дурана в атаке «Фенера» играл 39-летний Эдин Джеко. И сколько он забивал! Сколько отдавал! Как был вовлечен в игру команды! Статистика однозначно впечатляла. Босниец точно был полезнее Дурана. Конечно, когда тебе платят 20 миллионов в год, ты должен играть плюс-минус на уровне Джеко.

Эльвин Керимов, Джон Дуран.«В «Фенербахче» Дуран разочаровал, получая 20 миллионов в год. Где гарантия, что он «выстрелит» в «Зените»?» Мнение Керимова

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Джон Кордоба
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РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Джон Дуран
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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