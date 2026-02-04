Комментатор Керимов — о Дуране и Кордобе: «Форвард «Краснодара» стабильнее, показывает свой максимум»

Комментатор Эльвин Керимов в интервью «СЭ» сравнил потенциального новичка «Зенита» Джона Дурана с нападающим «Краснодара» Джоном Кордобой.

— Интересна заочная дуэль Джона Дурана, который вот-вот перейдет в «Зенит», с лидером атак «Краснодара» и соотечественником Джоном Кордобой. Понятно, что Дуран значительно моложе и, возможно, еще будет прибавлять. А на данный момент он сопоставим по своему уровню с нападающим «быков»?

— Дело в том, что Кордоба, на мой взгляд, показывает, пожалуй, свой максимум, выжимает из себя если не все, то почти все. И, что очень важно, Джон довольно стабилен, держит планку, несмотря ни на что.

А вот Дуран в Турции точно не демонстрировал всего, на что способен. Данные-то у него отличные! Высокий, атлетичный, хорош в борьбе. Забивал и «Бешикташу», и «Галатасараю». То есть он может быть очень влиятельной фигурой на поле, а «Зенит» может строить через него свою игру. Но тут все упирается в мотивацию 22-летнего нападающего, желание себя проявить.

— Сколько процентов от своего потенциала Дуран показывал в Турции?

— Думаю, где-то 40-50. Не больше. Поэтому им в Турции и недовольны. Ждали гораздо большего. Ведь все познается в сравнении. До Дурана в атаке «Фенера» играл 39-летний Эдин Джеко. И сколько он забивал! Сколько отдавал! Как был вовлечен в игру команды! Статистика однозначно впечатляла. Босниец точно был полезнее Дурана. Конечно, когда тебе платят 20 миллионов в год, ты должен играть плюс-минус на уровне Джеко.