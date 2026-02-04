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4 февраля, 20:15

Комментатор Керимов — о Дуране в «Зените»: «С этим парнем все понятно. На первом месте — финансы»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Джон Дуран.
Фото Global Look Press

Комментатор Эльвин Керимов, эксперт по турецкому футболу, в интервью «СЭ» объяснил, почему 22-летний нападающий Джон Дуран решил продолжить карьеру в «Зените».

— А какая мотивация у самого Дурана продолжить карьеру в России?

— Да с ним все в целом понятно. Парень в 22 года уезжает из АПЛ, имея классные предложения в Европе, в Саудовскую Аравию, затем в Турцию. Ну... С ним все ясно, да? Финансовый аспект стоит для него на первом месте, а спортивная составляющая отходит на второй план. Другого объяснения у меня просто нет.

— Вот как?

— Вот зачем талантливый футболист, у которого хорошая статистика в АПЛ, уезжает в столь раннем возрасте в саудовский «Аль-Наср»? Значит, ему очень важны комфортные условия.

— Мажор?

— Даже не знаю, как его правильнее назвать. Но лично я в его путешествиях в Саудовскую Аравию, Турцию и Россию именно спортивного интереса не вижу. Просто судите сами. Дуран за «Астон Виллу» забил в Лиге чемпионов победный гол «Баварии», карьера развивалась поступательно, но он выбрал «Аль-Наср».

— «Зенит» рискует, беря в аренду такого игрока?

— Характер у него, конечно, непростой. Не всегда держит себя в руках. Может удалиться на ровном месте, как это было в матче «Фенера» против «Ференцвароша» в Лиге Европы. То есть в комплексе Дуран — тот игрок, с которым нужно работать и направлять его.

— Значит, по-вашему, подписание Дурана не гарантирует «Зениту» чемпионства?

— Смотрите. Футболист нигде надолго не задерживается. Довольно странное развитие карьеры. Часто меняет команды. Поэтому где гарантия, что он сделает разницу в «Зените»? «Фенербахче» он результат не принес. Хотя по своему уровню чемпионат Турции сопоставим с РПЛ. И вот там у Дурана объективно не получилось, хотя выше я и указал те обстоятельства, которые помешали ему выступить ярче. Почти вся группа атаки обновилась.

— Но в «Зените» ему с листа придется сыгрываться с новыми партнерами.

— Согласен. В РПЛ осталось всего 12 туров. «Зениту» надо обходить «Краснодар», а Дурану за короткое время нужно будет дать результат. Времени на то, чтобы сыграться, ему уже никто, по сути, не предоставит...

Эльвин Керимов, Джон Дуран.«В «Фенербахче» Дуран разочаровал, получая 20 миллионов в год. Где гарантия, что он «выстрелит» в «Зените»?» Мнение Керимова

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Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Джон Дуран
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Комментатор Керимов — о Дуране: «В «Фенербахче» от него ждали гораздо большего»

«Ростов» хочет выручить за Ваханию 5 миллионов евро
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
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30 тур
22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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