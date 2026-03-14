«Ростов» — «Динамо»: Тюкавин открыл счет

Московское «Динамо» вышло вперед в матче против «Ростова» в 21-м туре РПЛ — 1:0.

В конце первого тайма отличился форвард бело-голубых Константин Тюкавин.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

14 марта, 18:15. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

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