Барко — о поражении от «Зенита»: «Очень обидно. В первом тайме «Спартак» показывал хороший футбол»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко прокомментировал поражение от «Зенит» (0:2) в 21-м туре РПЛ.

— Конечно, очень обидно. В первом тайме мы играли очень хорошо и показывали очень хороший футбол. До момента с пенальти все шло хорошо, мы были явно сильнее соперника, но нам немного не хватило. Нам очень дорого стоил этот пенальти. Что нашло на Солари? Это очень быстрый эпизод, которой произошел неосознанно. Он не специально это сделал. Но в играх такого уровня это может стоить победы, — сказал Барко после матча.

— Как вам расстановка?

— Это идея, которую придумал тренер. Мы выполняем его установку. В первом тайме это отлично сработало. Задумка была хорошая.

— Как вам новый тренер?

— Мне кажется, сейчас атмосфера в команде очень хорошая. Мы быстро привыкли к идеям тренера и начали их отрабатывать. Нужно продолжать работать.

— Насколько сильно уменьшились шансы на топ-3 после этого матча?

— Я думаю только о том, что нужно продолжать работать. Впереди игра с «Динамо».

— Как изменился ваш функционал при новом тренере?

— Идея тренера, чтобы я играл чуть выше, больше работал в штрафной соперника.

— Вам как комфортнее: как сейчас или как было ранее?

— Я делаю то, что нужно тренеру и команде.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. 22 марта красно-белые в гостях сыграют с «Оренбургом».

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