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Барко — о поражении от «Зенита»: «Очень обидно. В первом тайме «Спартак» показывал хороший футбол»

Гоша Чернов
Шеф отдела международного футбола

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко прокомментировал поражение от «Зенит» (0:2) в 21-м туре РПЛ.

— Конечно, очень обидно. В первом тайме мы играли очень хорошо и показывали очень хороший футбол. До момента с пенальти все шло хорошо, мы были явно сильнее соперника, но нам немного не хватило. Нам очень дорого стоил этот пенальти. Что нашло на Солари? Это очень быстрый эпизод, которой произошел неосознанно. Он не специально это сделал. Но в играх такого уровня это может стоить победы, — сказал Барко после матча.

— Как вам расстановка?

— Это идея, которую придумал тренер. Мы выполняем его установку. В первом тайме это отлично сработало. Задумка была хорошая.

— Как вам новый тренер?

— Мне кажется, сейчас атмосфера в команде очень хорошая. Мы быстро привыкли к идеям тренера и начали их отрабатывать. Нужно продолжать работать.

— Насколько сильно уменьшились шансы на топ-3 после этого матча?

— Я думаю только о том, что нужно продолжать работать. Впереди игра с «Динамо».

— Как изменился ваш функционал при новом тренере?

— Идея тренера, чтобы я играл чуть выше, больше работал в штрафной соперника.

— Вам как комфортнее: как сейчас или как было ранее?

— Я делаю то, что нужно тренеру и команде.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. 22 марта красно-белые в гостях сыграют с «Оренбургом».

Нападающий &laquo;Зенита&raquo; Александр Соболев празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Спартака&raquo; в&nbsp;матче 21-го тура РПЛ 14&nbsp;марта.«Спартак» утопил сам себя в матче с «Зенитом». Соболев приготовил для празднования маску и забил

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Эсекьель Барко
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

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 7
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Зенит

 6
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Динамо Мх

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П
Педро
Педро

Зенит

 4
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Маркиньос

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Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
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