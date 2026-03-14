«Ростов» — «Динамо»: гости выигрывают после первого тайма, обе команды остались вдесятером

Московское «Динамо» после первого тайма обыгрывает «Ростов» в матче 21-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол в концовке тайма забил Константин Тюкавин.

В первой половине встречи обе команды остались вдесятером — на 17-й минуте красную карточку получил защитник ростовчан Виктор Мелехин, а на 39-й удалили полузащитника «Динамо» Рубенса, получившего две желтые карточки.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

14 марта, 18:15. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

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