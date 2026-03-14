Карседо объяснил, почему «Спартак» вышел на матч с «Зенитом» без нападающих

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал выбор стартового состава на матч против «Зенита» (0:2) в 21-м туре РПЛ.

— Объясните, почему выставили состав без номинальных нападающих?

— Думаю, смысл нашей задумки показал первый тайм. Мы были лучше, доминировали, создавали моменты, заставляли соперника обороняться. К сожалению, удача нам не улыбнулась, не использовали свои шансы. А потом случился пенальти. Это футбол, но такого итога первой половины мы точно не заслуживали, — приводит слова Карседо пресс-служба «Спартака».

«Зенит» (45 очков) занимает второе место в РПЛ. «Спартак» с 35 очками идет шестым в турнирной таблице.

В следующем туре «Зенит» 22 марта на выезде сыграет с московским «Динамо». «Спартак» в этот же день в гостях встретится с «Оренбургом».

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