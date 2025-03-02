«Ростов» — «Динамо»: Мохеби сравнял счет

«Ростов» сравнял счет в матче против московского «Динамо» в 19-м туре РПЛ — 1:1.

На 83-й минуте отличился Мохаммад Мохеби.

«СЭ» ведет трансляцию матча «Ростов» — «Динамо».