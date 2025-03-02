«Ростов» сыграл вничью с «Динамо» в первом матче после ухода Карпина

«Ростов» на своем поле сыграл вничью с московским «Динамо» в матче 19-го тура РПЛ — 1:1.

В первом тайме травму получил форвард гостей Константин Тюкавин, на 22-й минуте его заменил Эль Мехди Маухуб.

Счет на 77-й минуте открыл хавбек бело-голубых Даниил Фомин. Ростовчане отыгрались спустя 6 минут, отличился Мохаммад Мохеби.

«Ростов» (27 очков) остается на седьмом месте в РПЛ. Команда провела первый матч под руководством Джонатана Альбы, который сменил на посту главного тренера Валерия Карпина.

«Динамо» (36) поднялось на четвертую строчку в турнирной таблице. Бело-голубые по дополнительным показателям опережают «Локомотив».