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«Ростов» сыграл вничью с «Динамо» в первом матче после ухода Карпина

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Ростов» — «Динамо».
Фото ФК «Ростов»

«Ростов» на своем поле сыграл вничью с московским «Динамо» в матче 19-го тура РПЛ — 1:1.

В первом тайме травму получил форвард гостей Константин Тюкавин, на 22-й минуте его заменил Эль Мехди Маухуб.

Счет на 77-й минуте открыл хавбек бело-голубых Даниил Фомин. Ростовчане отыгрались спустя 6 минут, отличился Мохаммад Мохеби.

«Ростов» (27 очков) остается на седьмом месте в РПЛ. Команда провела первый матч под руководством Джонатана Альбы, который сменил на посту главного тренера Валерия Карпина.

«Динамо» (36) поднялось на четвертую строчку в турнирной таблице. Бело-голубые по дополнительным показателям опережают «Локомотив».

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.
02 марта 2025, 19:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
1:1
Динамо

Источник: Таблица РПЛ
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