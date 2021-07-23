«Ростов» на своем поле проиграл «Динамо» в первом матче нового сезона РПЛ
Новый сезон Тинькофф чемпионата России открывал матч между «Ростовом» и «Динамо». Московский клуб одержал победу на выезде со счетом 2:0.
Оба гола были забиты в первом тайме: отличились Арсен Захарян и Константин Тюкавин.
Отметим, что матч проходил при пустых трибунах по требованию Роспотребнадзора.
Перед самым стартовым свистком было объявлено, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назначен новым главным тренером сборной России.
Сам Карпин присутствовал на матче, но наблюдал за игрой с трибуны, так как отбывает дисквалификацию.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
1-й тур
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Динамо» (Москва) — 0:2 (0:2)
Голы: Захарян, 20 (0:1). Тюкавин, 33 (0:2).
«Ростов» (Ростов-на-Дону): Песьяков, Терентьев (Лангович, 80), Осипенко, Калинин, Хаджикадунич, Байрамян (Фольмер, 58), Глебов (Гигович, 82), Хасимото, Полоз (Альмквист, 58), Комличенко, Сухомлинов (Мамаев, 59).
«Динамо» (Москва): Шунин, Паршивлюк, Ордец, Лаксальт, Бальбуэна, Фомин, Моро (Кутицкий, 76), Шиманьски, Захарян (Скопинцев, 90+3), Лесовой (Игбун, 83), Тюкавин (Нжи, 84).
Предупреждения: Паршивлюк, 5. Сухомлинов, 30. Хаджикадунич, 40. Фомин, 48. Ордец, 90+5.
Судьи: Москалев (Воронеж). Назаров (Невинномысск), Петросян (Бронницы).
ВАР: Кукуян (Сочи). Лунев (Новосибирск).
23 июля. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2021-2022/
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