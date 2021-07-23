«Ростов» — «Динамо»: все голы матча РПЛ
23 июля «Ростов» принимает дома «Динамо» в первом матче сезона Тинькофф чемпионата России. Встреча проходит в Ростове-на-Дону.
20-я минута: гол Арсена Захаряна
??? Первый гол нового сезона Тинькофф РПЛ— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 23, 2021
Захарян прибежал в контратаку и классно завершил. pic.twitter.com/yHj9W3sD6p
33-я минута: гол Константина Тюкавина
? А вот как Тюкавин закатил второй в ворота «Ростова».— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 23, 2021
Динамовская молодежь — ??? pic.twitter.com/dp3EkBb2Xk
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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