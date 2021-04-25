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«Ростов» — «Арсенал»: Полоз открыл счет с пенальти

18:04
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Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз открыл счет в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» — 1:0.

На 74-й минуте встречи форвард реализовал пенальти.

Этот гол стал для Полоза 6-м в сезоне-2020/21.

Ростов — Арсенал Т

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