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Ахметов, Дзагоев и Марадишвили пропустят матч ЦСКА с «Уфой»

18:02
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Сразу несколько игроков ЦСКА пропустят матч 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы». Встреча пройдет 1 мая на «ЦСКА Арене».

В этом матче не примет участие полузащитник Ильзат Ахметов, получивший в игре со «Спартаком» красную карточку. Также из-за перебора желтых карточек не сыграют Алан Дзагоев и Константин Марадишвили.

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