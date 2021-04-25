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Забавная реакция Тедеско на сэйв Акинфеева в матче «Спартак» — ЦСКА

18:09
Доменико Тедеско.
Доменико Тедеско.
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско необычным образом отреагировал на сэйв вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ.

35-летний немецкий специалист принял позу паука, облокотившись на газон руками и ногами.

«Спартак» по ходу второго тайма ведет со счетом 1:0. Гол забил Джордан Ларссон. В первом тайме за грубое нарушение красную карточку получил полузащитник армейцев Ильзат Ахметов.

Спартак — ЦСКА

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