Карпин — о телевидении: «Десять лет назад вместо голов могли показать какую-нибудь хрень»

Главный тренер московского «Динамо» и сборной России Валерий Карпин сравнил нынешние футбольные трансляции с теми, что показывали десять лет назад.

«Как менялся футбол с телевидением, мне трудно сказать. Футбол менялся, а телевидение — без понятия, менялось оно или нет. То, что изменилось вещание с того времени, когда я работал на ТВ, восемь-девять лет назад, больше камер стало, понятно, что это развивается и меняется», — приводит РИА «Новости» слова Карпина.

56-летний специалист отметил, что работа операторов на футбольных трансляциях стала значительно качественнее.

«Если десять лет назад были голы, которые операторы не успевали показывать, а показывали какую-нибудь хрень типа трибун, было такое. Сейчас, мне кажется, этого стало меньше», — добавил он.

После окончания игровой карьеры Карпин работал комментатором на матчах сборной Испании, а также вел передачу о футболе «El Rondo» на испанском телеканале TVE2. С июля 2016 по июль 2017 года он был экспертом на российском федеральном спортивном телеканале.

Карпин возглавляет сборную России по футболу с 2021 года. 13 июня «Динамо» также объявило о его назначении на пост главного тренера команды. Ранее специалист работал в «Ростове», «Торпедо» из Армавира и «Спартаке».