Руденко стал игроком «Локомотива»

«Локомотив» объявил о подписании нападающего Александра Руденко.

Соглашение с 26-летним форвардом рассчитано до лета 2028 года. За железнодорожников футболист будет играть под 19-м номером.

Руденко начинал свою карьеру в структуре «Спартака», а последние 2,5 года провел в «Химках», которые не получили лицензию для выступления в РПЛ в следующем сезоне и 18 июня объявили о приостановке деятельности.

В минувшем сезоне нападающий провел 35 матчей за «Химки» во всех турнирах, отметившись 7 голами и 3 результативными передачами.