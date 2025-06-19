В махачкалинском «Динамо» отреагировали на новость о возможном переходе Касинтуры в «Ахмат»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал «СЭ» информацию о возможном переходе нападающего команды Эгаша Касинтуры в «Ахмат».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что 27-летний анголец подпишет контракт с грозненцами на три года.

«Не могу эту информацию ни подтвердить, ни опровергнуть», — сказал Газизов «СЭ».

В сезоне-2024/25 Касинтура провел 32 матча за махачкалинское «Динамо» во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 4 результативных передачи.