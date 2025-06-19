В махачкалинском «Динамо» отреагировали на новость о возможном переходе Касинтуры в «Ахмат»
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал «СЭ» информацию о возможном переходе нападающего команды Эгаша Касинтуры в «Ахмат».
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что 27-летний анголец подпишет контракт с грозненцами на три года.
«Не могу эту информацию ни подтвердить, ни опровергнуть», — сказал Газизов «СЭ».
В сезоне-2024/25 Касинтура провел 32 матча за махачкалинское «Динамо» во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 4 результативных передачи.
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|Спартак
|0
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|0
|0
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|0
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|ЦСКА
|0
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|0
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6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
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|0-0
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13
|Акрон
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|0-0
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14
|Динамо Мх
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|0-0
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15
|Родина
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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