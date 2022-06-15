Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 18:57

Гаджиев: «Хотелось, чтобы братья Березуцкие оставались в ЦСКА и развивались дальше»

Гаджиев оценил работу тренеров братьев Березуцких в ЦСКА
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский тренер Гаджи Гаджиев оценил работу тренеров Алексея и Василия Березуцких в ЦСКА. Также он поделился мнением о назначении на пост главного тренера московского клуба Владимира Федотова.

«Не стал бы говорить, что Федотов является однозначно лучшим тренером России, но точно один из них, — приводит слова Гаджиева RT. — Федотов это доказал работой в «Оренбурге» и «Сочи». Поэтому выбор ЦСКА на него пал не случайно, он достаточно оправдан. При этом грустно, когда из команды уходят свои воспитанники, отдавшие клубу столько лет. Хотелось, чтобы братья Березуцкие все равно оставались в ЦСКА и развивались дальше. Но такова жизнь футбольного тренера: не бывает всегда белой полосы, рано или поздно все равно случаются спады, которые могут привести и к увольнению. Всегда хочется поддерживать молодых тренеров в начале их пути — российскому футболу нужны молодые квалифицированные тренеры, и мне кажется, что братья могут такими стать. Редко кому удается выстрелить в первый же свой сезон».

Сегодня, 15 июня, московский клуб объявил об уходе Березуцких и назначении Федотова.

В прошедшем сезоне ЦСКА занял пятое место в Российской премьер-лиге. «Сочи» под руководством Федотова выиграл серебряные медали.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1015153-gadzhiev-berezuckie-cska
Алексей Березуцкий
Василий Березуцкий
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Гаджи Гаджиев
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что будет, если пить квас каждый день?
Он стоит 2,5 млн футов чистыми. Кто такой Славиша Йоканович, который возглавит «Динамо»
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Агент рассказал о готовности специалиста по физподготовке Темеля приехать в «Спартак»
Примет ли «Вираж» Бакаева? Мнение Орлова
Орлов: «Бакаев, как и Дзюба, прошел спартаковскую школу. У него неплохой уровень индивидуального мастерства»
Шмаров: «Я пока не могу предположить, что Бакаева ожидает в «Зените»
Источник: Галактионов возглавит «Нижний Новгород»
Кержаков: «Я не буду главным тренером «Нижнего Новгорода». Они выбрали другого специалиста»
Материалы сюжета: ЦСКА меняет тренера: Федотов вместо братьев Березуцких
Федотов прокомментировал подписание контракта с ЦСКА
Игроки ЦСКА устроили приветственный коридор для Федотова и его штаба
ЦСКА объявил состав на летние сборы в Новогорске
ЦСКА хочет приобрести защитника «Сочи» Терехова
Олич считает, что Федотову нужно дать время в ЦСКА
Григорян прокомментировал назначение Федотова на пост главного тренера ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Примет ли «Вираж» Бакаева? Мнение Орлова

Агент рассказал о готовности специалиста по физподготовке Темеля приехать в «Спартак»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости