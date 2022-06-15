Гаджиев: «Хотелось, чтобы братья Березуцкие оставались в ЦСКА и развивались дальше»

Российский тренер Гаджи Гаджиев оценил работу тренеров Алексея и Василия Березуцких в ЦСКА. Также он поделился мнением о назначении на пост главного тренера московского клуба Владимира Федотова.

«Не стал бы говорить, что Федотов является однозначно лучшим тренером России, но точно один из них, — приводит слова Гаджиева RT. — Федотов это доказал работой в «Оренбурге» и «Сочи». Поэтому выбор ЦСКА на него пал не случайно, он достаточно оправдан. При этом грустно, когда из команды уходят свои воспитанники, отдавшие клубу столько лет. Хотелось, чтобы братья Березуцкие все равно оставались в ЦСКА и развивались дальше. Но такова жизнь футбольного тренера: не бывает всегда белой полосы, рано или поздно все равно случаются спады, которые могут привести и к увольнению. Всегда хочется поддерживать молодых тренеров в начале их пути — российскому футболу нужны молодые квалифицированные тренеры, и мне кажется, что братья могут такими стать. Редко кому удается выстрелить в первый же свой сезон».

Сегодня, 15 июня, московский клуб объявил об уходе Березуцких и назначении Федотова.

В прошедшем сезоне ЦСКА занял пятое место в Российской премьер-лиге. «Сочи» под руководством Федотова выиграл серебряные медали.