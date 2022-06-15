ЦСКА объявил об уходе Алексея Березуцкого с поста главного тренера команды

ЦСКА объявил о том, что Алексей Березуцкий покинул пост главного тренера команды.

Вместе с Алексеем тренерский штаб покинул его брат Василий, а также Григорий Бабаян.

Алексей Березуцкий возглавлял ЦСКА с июня 2021 года. Под его руководством армейцы заняли пятое место в Тинькофф РПЛ и дошли до четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России, в котором проиграли будущему обладателю трофея, «Спартаку» (0:1).

Ожидается, что новым главным тренером ЦСКА станет Владимир Федотов.