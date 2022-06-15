Примет ли «Вираж» Бакаева? Мнение Орлова

Известный комментатор Геннадий Орлов дал совет новичку «Зенита» Зелимхану Бакаеву.

— Примет ли его «Вираж»? Все зависит от футболиста. Что он будет говорить, как себя поведет? Только ему ни в коем случае не надо целовать зенитовскую эмблему. В городе на Неве не любят дешевые понты! Он должен это четко усвоить. Будь скромным, выходи на поле и давай результат. Будешь играть — тебя полюбят. Поменьше громких слов!

Дзюба утратил свой авторитет у «виража» именно своими выходками. Ну вы меня понимаете... При этом, считаю, Артем хорошо отработал свой контракт. Забивал, был лидером. Принес пользу. Но отношения с болельщиками не сложились как раз из-за каких-то реплик, поступков...