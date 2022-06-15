Агент рассказал о готовности специалиста по физподготовке Темеля приехать в «Спартак»

Футбольный агент Озгюр Добрука рассказал о готовности своего клиента — специалиста по физподготовке Месута Темеля — приехать в «Спартак».

«Пока официальных контактов со «Спартаком» не было, — приводит слова агента «РБ Спорт». — Учитывая, что мистер Абаскаль возглавил «Спартак», полагаю, он может связаться с Месутом. Но на данном этапе звонков не поступало — ни от него, ни от клуба.

Хотел бы он работать в России? Да. Он открыт для интересных предложений и хотел бы поработать с большими российскими клубами. «Спартак» известен везде, и для Месута это была бы отличная возможность».

10 июня 33-летний испанский тренер Абаскаль возглавил «Спартак». Темель ранее работал с Абаскалем в швейцарском «Базеле».