Варела признан лучшим игроком «Динамо» в октябре
Защитник «Динамо» Гильермо Варела стал лучшим игроком команды в октябре, сообщает пресс-служба бело-голубых.
34 процента болельщиков проголосовало за 28-летнего уругвайца. Вторым стал Константин Тюкавин (22,50), третье место — у Арсена Захаряна (21,34).
В прошлом месяце футболист провел за «Динамо» 4 игры. Клуб одержал лишь одну победу.
После 13 туров РПЛ «Динамо» располагается на 4-м месте в турнирной таблице, набрав 23 очка.
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