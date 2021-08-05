Романцев поделился ожиданиями от ответного матча «Спартака» и «Бенфики»
20:40
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором красно-белые сыграют в Лиссабоне с «Бенфикой». Накануне португальцы выиграли в Москве со счетом 2:0.
— На что остается надеяться в ответной встрече?
— Только на самих себя, — сказал Романцев. — И немного на то, что эта победа чуть успокоит португальцев, которые дома захотят сыграть в бесшабашный футбол, чем, надеюсь, «Спартак» сумеет воспользоваться. Нам со «Спортингом» это удалось. И перед вылетом пусть спартаковцы спросят у Титова, как забивать в Лиссабоне.
Ответный матч «Бенфика» — «Спартак» состоится 10 августа в Португалии.
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