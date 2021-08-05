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Романцев поделился ожиданиями от ответного матча «Спартака» и «Бенфики»

20:40
4 августа. «Спартак» — «Бенфика» — 0:2. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
4 августа. «Спартак» — «Бенфика» — 0:2. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором красно-белые сыграют в Лиссабоне с «Бенфикой». Накануне португальцы выиграли в Москве со счетом 2:0.

— На что остается надеяться в ответной встрече?

— Только на самих себя, — сказал Романцев. — И немного на то, что эта победа чуть успокоит португальцев, которые дома захотят сыграть в бесшабашный футбол, чем, надеюсь, «Спартак» сумеет воспользоваться. Нам со «Спортингом» это удалось. И перед вылетом пусть спартаковцы спросят у Титова, как забивать в Лиссабоне.

Ответный матч «Бенфика» — «Спартак» состоится 10 августа в Португалии.

Полностью интервью Олега Романцева читайте здесь

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Александр Львов все материалы автора

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