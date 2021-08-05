Многолетний помощник Семина Батуренко вошел в тренерский штаб «Ростова»
20:44
Многолетний помощник нового главного тренера «Ростова» Юрия Семина Юрий Батуренко вошел в тренерский штаб команды из Ростова-на-Дону, сообщает сайт команды.
В 1992 году Юрий Семин пригласил Батуренко в «Локомотив». После завершения игровой карьеры Юрий Михайлович стал тренером и с небольшими перерывами работал вместе с новым главным тренером «Ростова».
Последним местом работы для Юрия Батуренко стал волгоградский «Ротор», в котором он занимал должность главного тренера.
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