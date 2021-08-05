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Многолетний помощник Семина Батуренко вошел в тренерский штаб «Ростова»

20:44
Юрий Батуренко (справа). Фото ФК «Ростов».
Юрий Батуренко (справа). Фото ФК «Ростов».
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Многолетний помощник нового главного тренера «Ростова» Юрия Семина Юрий Батуренко вошел в тренерский штаб команды из Ростова-на-Дону, сообщает сайт команды.

В 1992 году Юрий Семин пригласил Батуренко в «Локомотив». После завершения игровой карьеры Юрий Михайлович стал тренером и с небольшими перерывами работал вместе с новым главным тренером «Ростова».

Последним местом работы для Юрия Батуренко стал волгоградский «Ротор», в котором он занимал должность главного тренера.

Дополнительная информация:

https://fc-rostov.ru/ru/news/1446

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Иван Шитик все материалы автора

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