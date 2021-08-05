Максим Витюгов: «С «Арсеналом» будем играть только на победу»

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов в преддверии матча 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» рассказал о настрое на матч против команды из Тулы.

— Старт, конечно же, неудачный. Несмотря на то качество футбола, которое мы показываем. Никто за качество игры не даст нам очки. Мы хотим оставить хорошую игру, перенести ее, чтобы в следующих матчах заработать очки. В прошлом сезоне тоже так получилось, что, скажем так, невзрачно начали сезон. Но тем не менее, смогли переломить, а итог знают все. Дай бог, чтобы в этом сезоне было также, — цитирует игрока сайт самарцев.

— В каком настроении подходит команда к матчу против «Арсенала»? Это первая выездная игра. Что можно сказать о сопернике?

— Готовность боевая. Настрой у нас только один, он не может быть другим на любую игру, независимо от соперника. Тула проиграла две игры, они точно также дома захотят набрать очки. Будет тяжелая игра, никто не думает о том, что нам там что-то подарят. Мы будем биться и будем играть только на победу.

— Что можешь сказать о календаре «Крыльев». Было два матча дома, сейчас два на выезде. Это как-то влияет или не имеет значения?

— Я бы не сказал, что как-то меняет. Тем более, в той ситуации, в которой мы находимся, к сожалению, болельщиков не допускают на трибуны. Нам этого очень не хватило в первых матчах, этого заряда, драйва, чтобы трибуны гнали нас вперед. Спасибо тем, кто пришел и поддержал. К сожалению, многих не пустили и нам их не хватало. Очень хочется, чтобы скорее эти ограничения отменили и нас также гнали вперед. Все с нетерпением ждали сезона, надеюсь, что скоро это отменят, и мы будем также играть, как играли в прошлом сезоне.