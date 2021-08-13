Олег Романцев: «Никогда не обсуждал закулисные дела «Спартака»!

Легендарный тренер «Спартака» Олег Романцев — о ситуации в клубе.

— Олег Иванович, как относитесь к тому, что происходит сейчас в «Спартаке»?

— К сожалению, потери очков и невыразительная игра в чемпионате, провал в отборе Лиги чемпионов дали повод для критики в СМИ и недовольства болельщиков. Ведь от «Спартака» всегда ждут не только побед, но и красивого футбола. Плюс ко всему подняли голову и недоброжелатели, которых у клуба всегда хватало.

— Но ведь в межсезонье команда Витории показывала игру, которая ничего подобного не предвещала.

— Действительно на том отрезке она выглядела многообещающе. Но межсезонные турниры и контрольные встречи не идут ни в какое сравнение с официальными матчами, где каждое очко на вес золота. А уж о встречах в отборе Лиги чемпионов я и не говорю. Это супер проверка на прочность. А ее «Спартак» не выдержал.

— Но многие не довольны еще и тем, что происходит внутри клуба — сменой генеральных и спортивных директоров, судебными тяжбами, которые сопровождаются скандальными заявлениями в интернете.

— Извините, но я всегда говорю только о футболе. А то, что происходит за кулисами клуба и порождает волну слухов вокруг него, я никогда не обсуждал и обсуждать не буду. И это касается не только «Спартака». Я — тренер, а слухи — удел дешевых блогеров!

— А что скажете о письме Евгения Ловчева, адресованное главе «Лукойла» Вагиту Аликперову с просьбой о том, чтобы тот помог Леониду Федуну навести в «Спартаке» порядок. Тем более, что его поддержала группа уважаемых ветеранов.

— Каждый имеет право на собственное мнение. Я тоже ветеран «Спартака». Если кто-то из моих товарищей действительно поддержал такое послание, то это их выбор. Не пойму только, как Аликперов может повлиять на Федуна, который является владельцем «Спартака». Уверен, они сами обеспокоены происходящим и обсуждают то, что происходит с командой.

— Может, это письмо — крик души?

— Возможно. Но мне кажется, оно скорее может послужить поводом для еще большего усложнения ситуации, в которой оказался «Спартак». Великий Старостин любил говорить: «Все потеряно, кроме чести»! Но в данный момент гораздо актуальнее любимая кричалка наших фанатов: «Когда мы едины — мы непобедимы». И лучше если те, кому не безразлична судьба великого клуба, об этом вспомнят еще раз.