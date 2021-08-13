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Олег Романцев: «Никогда не обсуждал закулисные дела «Спартака»!

18:25
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Легендарный тренер «Спартака» Олег Романцев — о ситуации в клубе.

Георгий Ярцев и Ринат Дасаев.Дасаев, Родионов, Шавло и Ярцев ответили на открытое письмо группы ветеранов «Спартака» Алекперову

— Олег Иванович, как относитесь к тому, что происходит сейчас в «Спартаке»?

— К сожалению, потери очков и невыразительная игра в чемпионате, провал в отборе Лиги чемпионов дали повод для критики в СМИ и недовольства болельщиков. Ведь от «Спартака» всегда ждут не только побед, но и красивого футбола. Плюс ко всему подняли голову и недоброжелатели, которых у клуба всегда хватало.

— Но ведь в межсезонье команда Витории показывала игру, которая ничего подобного не предвещала.

— Действительно на том отрезке она выглядела многообещающе. Но межсезонные турниры и контрольные встречи не идут ни в какое сравнение с официальными матчами, где каждое очко на вес золота. А уж о встречах в отборе Лиги чемпионов я и не говорю. Это супер проверка на прочность. А ее «Спартак» не выдержал.

— Но многие не довольны еще и тем, что происходит внутри клуба — сменой генеральных и спортивных директоров, судебными тяжбами, которые сопровождаются скандальными заявлениями в интернете.

— Извините, но я всегда говорю только о футболе. А то, что происходит за кулисами клуба и порождает волну слухов вокруг него, я никогда не обсуждал и обсуждать не буду. И это касается не только «Спартака». Я — тренер, а слухи — удел дешевых блогеров!

Дмитрий Аленичев и&nbsp;Евгений Ловчев.Аленичев, Гаврилов, Ловчев, Титов и Павлюченко подписали открытое письмо ветеранов «Спартака» Алекперову

— А что скажете о письме Евгения Ловчева, адресованное главе «Лукойла» Вагиту Аликперову с просьбой о том, чтобы тот помог Леониду Федуну навести в «Спартаке» порядок. Тем более, что его поддержала группа уважаемых ветеранов.

— Каждый имеет право на собственное мнение. Я тоже ветеран «Спартака». Если кто-то из моих товарищей действительно поддержал такое послание, то это их выбор. Не пойму только, как Аликперов может повлиять на Федуна, который является владельцем «Спартака». Уверен, они сами обеспокоены происходящим и обсуждают то, что происходит с командой.

— Может, это письмо — крик души?

— Возможно. Но мне кажется, оно скорее может послужить поводом для еще большего усложнения ситуации, в которой оказался «Спартак». Великий Старостин любил говорить: «Все потеряно, кроме чести»! Но в данный момент гораздо актуальнее любимая кричалка наших фанатов: «Когда мы едины — мы непобедимы». И лучше если те, кому не безразлична судьба великого клуба, об этом вспомнят еще раз.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Урал

П1

35%

1.42

ИТБ1 (1.5)

27%

1.54

Ф1 (-1)

18%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Зенит

П2

32%

1.77

1X

23%

2.05

Обе забьют - да

17%

1.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Манчестер Сити

П2

33%

1.63

ТБ 2

25%

1.43

Обе забьют - нет

15%

1.90

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Александр Львов все материалы автора

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