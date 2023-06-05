Романцев: «Для меня третье место «Спартака» в чемпионате — не успех»
Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев оценил результаты красно-белых в сезоне-2022/23.
— Третье место для «Спартака» — это успех?
— Каждый по-своему понимает. Для меня — не успех. Для вас, может быть, успех, если вы не спартаковец. «Зениту» нравится. Мне, спартаковцу, не нравится.
— Часто говорят, что «Зенит» сейчас выигрывает чемпионства, как «Спартак» при вас в 90-х. Что у «Зенита» чемпионства построены на деньгах. Говорят, в «Спартаке» тогда тоже были финансовые ресурсы.
— Ресурсы? Да, конечно! Кто это говорит? Откуда ресурсы-то у нас? Что зарабатывали на продаже игроков, тем и платили. Это большие ресурсы. Игрока нужно взять и засветить. Некоторых еще и воспитать, довести до такого уровня, чтобы ими заинтересовался кто-нибудь. Продать и потом на эти деньги содержать футболистов, которые только что пришли, засветились и хотят прогрессировать и выигрывать. Так работал «Спартак» в мое время с Николаем Петровичем Старостиным.
— Если бы у Вас и у «Спартака» в тот период был такой спонсор, как «Газпром», вы бы могли замахнуться на победу в Лиге чемпионов?
— Нельзя жалеть о том, что уже давно прошло. Конечно, если бы мы сохраняли игроков лучше и несколько лет собирали их, то могли бы. Но в конце каждого сезона каждый европейский клуб уже смотрел, где нужно усилиться. А мы смотрели, кого бы попробовать не отдать, и не могли никого удержать. Во-первых, ребята сами хотели и играли до копейки. А во-вторых, нам нужно было содержать клуб на эти деньги. Тяжелые были времена. Слава Богу, что мы с честью из них вышли.
— Следите сейчас за стыковыми матчами?
— Мне тяжело сейчас смотреть стыковые матчи. Команда Юрана будет играть с командой Парфенова. Они оба — очень близкие мне люди. И «Факел» Евсеева сыграет с «Енисеем». Тоже не чужие мне команды. Наверное, смотреть не буду. В любом случае расстроюсь, кто бы ни проиграл.
«Спартак» занял третье место в РПЛ по итогам сезона-2022/23, набрав 54 очка в 30 матчах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9