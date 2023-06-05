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Сегодня, 21:07

Романцев: «Для меня третье место «Спартака» в чемпионате — не успех»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев оценил результаты красно-белых в сезоне-2022/23.

— Третье место для «Спартака» — это успех?

— Каждый по-своему понимает. Для меня — не успех. Для вас, может быть, успех, если вы не спартаковец. «Зениту» нравится. Мне, спартаковцу, не нравится.

— Часто говорят, что «Зенит» сейчас выигрывает чемпионства, как «Спартак» при вас в 90-х. Что у «Зенита» чемпионства построены на деньгах. Говорят, в «Спартаке» тогда тоже были финансовые ресурсы.

— Ресурсы? Да, конечно! Кто это говорит? Откуда ресурсы-то у нас? Что зарабатывали на продаже игроков, тем и платили. Это большие ресурсы. Игрока нужно взять и засветить. Некоторых еще и воспитать, довести до такого уровня, чтобы ими заинтересовался кто-нибудь. Продать и потом на эти деньги содержать футболистов, которые только что пришли, засветились и хотят прогрессировать и выигрывать. Так работал «Спартак» в мое время с Николаем Петровичем Старостиным.

— Если бы у Вас и у «Спартака» в тот период был такой спонсор, как «Газпром», вы бы могли замахнуться на победу в Лиге чемпионов?

— Нельзя жалеть о том, что уже давно прошло. Конечно, если бы мы сохраняли игроков лучше и несколько лет собирали их, то могли бы. Но в конце каждого сезона каждый европейский клуб уже смотрел, где нужно усилиться. А мы смотрели, кого бы попробовать не отдать, и не могли никого удержать. Во-первых, ребята сами хотели и играли до копейки. А во-вторых, нам нужно было содержать клуб на эти деньги. Тяжелые были времена. Слава Богу, что мы с честью из них вышли.

— Следите сейчас за стыковыми матчами?

— Мне тяжело сейчас смотреть стыковые матчи. Команда Юрана будет играть с командой Парфенова. Они оба — очень близкие мне люди. И «Факел» Евсеева сыграет с «Енисеем». Тоже не чужие мне команды. Наверное, смотреть не буду. В любом случае расстроюсь, кто бы ни проиграл.

«Спартак» занял третье место в РПЛ по итогам сезона-2022/23, набрав 54 очка в 30 матчах.

Олег Романцев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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