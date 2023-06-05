Романцев о состоянии здоровья Гаврилова: «Ходит, разговаривает, все будет в порядке»

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал о состоянии здоровья экс-футболиста красно-белых Юрия Гаврилова после инсульта.

— Как Юрий Васильевич себя чувствует?

— Вроде ходит, разговаривает. Но еще все впереди. Нужно знать Гаврилова. Он оптимист. Он сказал, что все нормально, операция — ерунда, все будет в порядке.

30 мая сообщалось, что 70-летний Гаврилов попал в реанимацию. Позже стало известно, что он перенес инсульт. Ему предстоит операция на сонной артерии.