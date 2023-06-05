Полузащитник «Челси» Зиеш сфотографировался с футболкой «Спартака» со своим именем на матче медиалиги

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш сфотографировался с именной футболкой «Спартака» на матче медиалиги «Народная команда» — «Бей Беги».

Марокканец, находящийся на игре по приглашению форварда красно-белых Квинси Промеса, вышел к журналистам с футболкой московской команды с номером «22» и своей фамилией.

Хаким Зиеш выступает за «Челси» с июля 2020 года, в сезоне-2022/23 он сделал 3 голевые передачи в 24 играх за лондонский клуб. Контракт футболиста с командой действует до конца июня 2025 года.

В воскресенье, 4 июня нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал, что Зиеш является его лучшим другом, поэтому форвард пригласил хавбека в Москву.