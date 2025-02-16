Роман Шаронов: «Работа Станковича удовлетворяет «Спартак»

Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов высказался о работе главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Не думаю, что от Станковича что-то требуют. Все видят его работу. Она удовлетворяет «Спартак». Думаю, что в клубе прекрасно понимают: на поле выходят футболисты, а не тренер. Тренер — это выстраивание игры. В первую очередь, это тренировочный процесс, а у нас, к сожалению, часто чуть-чуть по-другому смотрят на работу тренера. Какие игроки и какие задачи — это работа клуба в целом», — цитирует «РБ Спорт» слова Шаронова.

«Спартак» с 37 очками после 18 туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, на 2 очка отставая от «Зенита» и «Краснодара».