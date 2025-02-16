Мостовой считает, что Макарову стоит переехать в Турцию

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Росиии Александр Мостовой высказался о возможном уходе хавбека «Динамо» Дениса Макарова в чемпионат Турции.

«Я бы рассматривал. Почему нет? Если уйдет — правильно сделает. Если там будет игровое время. Парень молодой, еще много лет футбола. Правда, я вспоминаю их одного футболиста, сидел в запасе, потом ушел и уже год о нем никто не говорит. А так, если есть предложение, то почему бы не попробовать? Турция — прекрасная страна для футбола, все для этого есть. Если такой вариант есть, то почему бы и нет? С другой стороны, «Динамо» тоже понимает, что человек всегда может выйти на замену, а тут уйдет, значит, надо кого-то искать. Хотя есть молодые в «Динамо»», — цитирует Мостового «ВсеПроСпорт».

Ранее сообщалось, что «Гезтепе» и «Эюпспор» заинтересованы в аренде Макарова.

В этом 13 матчей во всех турнирах, 3 гола и 5 результативных передач. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,8 миллионов евро.