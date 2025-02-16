«Ахмат» победил махачкалинское «Динамо» в товарищеском матче

«Ахмат» обыграл махачкалинское «Динамо» в товарищеском матче — 1:0.

Гол забил Георгий Мелкадзе.

В феврале грозненцы проведут товарищеские игры с казахстанским «Актобе» (17), узбекской «Согдианой» (22) и «Балтикой» (23). «Динамо» 19-го числа сыграет с «Ротором».