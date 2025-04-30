Футбол
30 апреля, 11:00

Орещук — о Личке: «В прошлом сезоне его работа убеждала, в этом — нет. Нет искры, куража»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» усомнился, что главный тренер бело-голубых Марцел Личка сохранит свой пост.

— Перед Марцелом Личкой была поставлена задача выиграть Кубок или попасть в тройку по итогам чемпионата. Чех в «Динамо» не останется?

— Если так действительно прописано в контракте, то о чем тут говорить? Тогда, видимо, не останется.

— Не убеждает он своей работой?

— В прошлом сезоне убеждал, в этом — нет.

— А в чем проблема?

— Команда играет совсем по-другому. Нет искры, нет куража, задора. Все как-то с перепадами. То вверх, то вниз. Нет стабильности, поступательного прогресса. Ну и прошлогоднего фарта тоже нет, исчез куда-то.

29 апреля «Динамо» проиграло «Спартаку» (1:2) во втором этапе полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России. Бело-голубые вылетели из турнира.

После 26 туров РПЛ «Динамо» занимает пятое место.

Деян Станкович и&nbsp;Роман Орещук.«Станкович еще сезон отработает в «Спартаке». Зачем Макаров с пяти метров бил в голову Максименко? Дикость!»
Марцел Личка
Роман Орещук
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
  • iich

    Новый контракт с Личкой нужен. Но "будем посмотреть" до зимы, не дольше. Он реально не фартовый.

    30.04.2025

  • rustov

    Не спешите хоронить Личку. Есть объективные причины, обусловливающие перепады в игре команды. Нет в составе Тюкавина, Лаксальта.

    30.04.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Любой более-менее приличный тренер ( а Личка уж точно такой) важнее для футбола, чем любой околофутбольный барыга типа дрещука.

    30.04.2025

  • ВладНик_22

    Написал комент. Его снесли. Для кого работаеете??? Позорники.

    30.04.2025

    • «Спартак» хочет расстаться с Мангашем и Абеной в летнее трансферное окно

    Орещук — о Станковиче: «Еще год в «Спартаке» отработает»
