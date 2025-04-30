Орещук — о Личке: «В прошлом сезоне его работа убеждала, в этом — нет. Нет искры, куража»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» усомнился, что главный тренер бело-голубых Марцел Личка сохранит свой пост.

— Перед Марцелом Личкой была поставлена задача выиграть Кубок или попасть в тройку по итогам чемпионата. Чех в «Динамо» не останется?

— Если так действительно прописано в контракте, то о чем тут говорить? Тогда, видимо, не останется.

— Не убеждает он своей работой?

— В прошлом сезоне убеждал, в этом — нет.

— А в чем проблема?

— Команда играет совсем по-другому. Нет искры, нет куража, задора. Все как-то с перепадами. То вверх, то вниз. Нет стабильности, поступательного прогресса. Ну и прошлогоднего фарта тоже нет, исчез куда-то.

29 апреля «Динамо» проиграло «Спартаку» (1:2) во втором этапе полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России. Бело-голубые вылетели из турнира.

После 26 туров РПЛ «Динамо» занимает пятое место.