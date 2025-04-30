Орещук — о Станковиче: «Еще год в «Спартаке» отработает»
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» оценил перспективы Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».
— «В Деяна Станковича верим»? Или есть вопросы?
— Если выиграет Кубок, хорошо.
— А если не возьмет трофей, покинет свой пост?
— Не думаю. Еще год точно в «Спартаке» поработает. Нельзя за один сезон построить команду. Нужно больше времени.
29 апреля «Спартак» обыграл московское «Динамо» (2:1) во втором этапе полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России. В финале Пути регионов красно-белые сыграют с победителем пары «Локомотив» — «Ростов».
