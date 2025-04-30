«Спартак» хочет расстаться с Мангашем и Абеной в летнее трансферное окно

Защитники Рикарду Мангаш и Миенти Абена покинут «Спартак» в летнее трансферное окно, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, в клубе уже приняли соответствующее решение. С большой долей вероятности летом футболисты покинут «Спартак».

Мангаш присоединился к красно-белым в 2024 году после перехода из «Витории Гимарайнш». В текущем сезоне 27-летний игрок забил один гол в 15 матчах во всех турнирах. Его соглашение со «Спартаком» также рассчитано до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мангаша в 3 миллиона евро.

Абена перешел в московский клуб из «Ференцвароша» в августе 2024 года. Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 30-летний защитник провел 11 матчей без забитых голов или результативных передач. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 800 тысяч евро.