Гусев — об иностранных тренерах в РПЛ: «За всю карьеру волшебников я не видел»

Бывший главный тренер «Динамо» Ролан Гусев в интервью «СЭ» поделился мнением о работе иностранных тренеров в РПЛ.

— То есть без ревности относитесь к иностранным тренерам?

— У меня нет такого. Может быть, они и правда лучше обучаются и имеют больше знаний. Но за всю карьеру волшебников в РПЛ я не видел. Есть те, кто дает результат. Но признаюсь, что в прошлом сезоне нам было гораздо тяжелее готовиться к командам Мусаева, Семака и Галактионова, нежели Челестини и Карседо.

— Почему?

— Они хорошо разбирают тебя и закрывают твои сильные стороны, играя на слабых. А когда ты играешь против Челестини или Карседо, то ты понимаешь — это мое ощущение, — что они отталкиваются только от своей игры. Но это не в упрек.

— Кого бы в этом сезоне вы могли назвать лучшим тренером?

— Лучший всегда — чемпион. Но мне также нравится работа Артиги и Галактионова.

— Почему в списке нет Талалаева?

— У каждого свое видение футбола. Стиль Андрея Викторовича заметен, и с точки зрения результата команда здорово проявила себя под его руководством, но по-футбольному мне нравится чуть другое. Тем не менее мое мнение точно не означает, что «Балтика» Талалаева играет в плохой футбол, — сказал Гусев «СЭ».

Гусев в ноябре 2025 года стал исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после отставки Валерия Карпина. Месяц спустя его утвердили в роли главного тренера до конца сезона-2025/26. 22 мая «Динамо» объявило о назначении Сандро Шварца, который сменил Гусева.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max